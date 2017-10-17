Чемпионка мира по скалолазанию сломала копчик в драке с охранником клуба в Красноярске

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Красноярск, 17 октября. Чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга получила перелом копчика с конфликте с охранником красноярского ночного клуба.

Руйга опубликовала видео инцидента в Instagram. На опубликованных видеозаписи видно, как девушка, проходя мимо охранника, отталкивает его. Мужчина пытался удержать спортсменку, однако она упала и ударилась головой об ограждение.

«Перелом копчика со смещением. Адские боли до полугода, с последующей операцией по удаление кончика. Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять. Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника, — написала она в соцсети. — Даже свою трехмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо».

В клубе перед спортсменкой извинились, пожелали скорейшего выздоровления и выразили готовность оказать помощь. При этом подписчики девушки встали на сторону охранника, отметив, что он никого не толкал и просто выполнял свою работу, пытаясь указать Руйге, где выход.

«Таня, вы меня извините, но на видео вас никто не толкал и тем более не пинал, и даже помог подняться. У вас такие высокие каблуки, вы и шли неуверенно, а упасть с них оказалось легче простого», — комментируют ситуацию пользователи Instagram.