Чемпионка мира по скалолазанию сломала копчик в драке с охранником клуба в Красноярске
Красноярск, 17 октября. Чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга получила перелом копчика с конфликте с охранником красноярского ночного клуба.
Руйга опубликовала видео инцидента в Instagram. На опубликованных видеозаписи видно, как девушка, проходя мимо охранника, отталкивает его. Мужчина пытался удержать спортсменку, однако она упала и ударилась головой об ограждение.
«Перелом копчика со смещением. Адские боли до полугода, с последующей операцией по удаление кончика. Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять. Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника, — написала она в соцсети. — Даже свою трехмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо».
В клубе перед спортсменкой извинились, пожелали скорейшего выздоровления и выразили готовность оказать помощь. При этом подписчики девушки встали на сторону охранника, отметив, что он никого не толкал и просто выполнял свою работу, пытаясь указать Руйге, где выход.
«Таня, вы меня извините, но на видео вас никто не толкал и тем более не пинал, и даже помог подняться. У вас такие высокие каблуки, вы и шли неуверенно, а упасть с них оказалось легче простого», — комментируют ситуацию пользователи Instagram.
.????????результат... Перелом копчика со смещением... Адские боли до полугода, с последующей операцией по удаление кончика... Полный покой с обезболивающими средствами... Сидеть нельзя... Лежать или стоять...Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника.... Как говорится, ни чихнуть-ни п......Даже свою трёхмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо..... Кто дал этим отморозкам такое право...??? Или с формой охранника им выдаётся бейджик ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ,БЕЗНАКАЗАННОСТИ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ..... Теперь при любом моей движении у меня возникает ДИКОЕ желание взять БИТУ И ОТХЕРАЧИТЬ его промеж ног.... Чтобы он во всех красках прочувствовал моё состояние......