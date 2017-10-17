Двое турецких военных погибли при взрыве в Ираке

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Анкара, 17 октября. При взрыве самодельной бомбы на севере Ирака двое турецких военных погибли, еще двое получили ранения.

Взрывчатку заложили члены Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в стране, информирует генштаб Турции.

Аналогичный инцидент произошел накануне в районе Зап. В понедельник в результате подрыва, также устроенного РПК, пострадали трое турецких военнослужащих. Двое погибли.

«В районе Зап Северного Ирака вечером 16 октября при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного членами сепаратисткой террористической организации (РПК), погибли два наших товарища. Еще двое получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. В ходе прошедшей после этого воздушной операции уничтожено восемь террористов», — сообщили в турецком генштабе.

Вооруженный конфликт Турции с РПК возобновился в июле 2015 года. За это время турецкие службы нейтрализовали свыше 10 тысяч членов партии.