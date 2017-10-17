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Донбасс сегодня: сигнал от ДНР, ВСУ насилуют подростков, ложь украинских СМИ
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    Донбасс сегодня: сигнал от ДНР, ВСУ насилуют подростков, ложь украинских СМИ

    10:22  17 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: сигнал от ДНР, ВСУ насилуют подростков, ложь украинских СМИ

    Донбасс, 17 октября. ДНР и ЛНР под огнем минометов и пушек боевых машин. Врачи подконтрольного ВСУ Курахово бьют тревогу. Украинские СМИ переврали сообщение Госпогранслужбы Украины. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки по территории 18 населенных пунктов ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено 470 боеприпасов: танковых снарядов, мин различного калибра и гранат разных типов. Огонь велся из минометов калибром 120 и 82 мм, танков, штатных пушек БМП и БТР.

    Кроме того, украинские силовики применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 43 раза.

    Мощный сигнал

    Накануне Генеральный прокурор ДНР Андрей Спивак обратился к жителям подконтрольных ВСУ территорий, которых власти республики считают своими гражданами, а следовательно, на них распространяется действие законодательства ДНР. Спивак призвал жителей сообщать в правоохранительные органы республики информацию о совершенных в отношении их преступлений и правонарушений представителями украинской власти и военнослужащими ВСУ. Цель проста и ясна — всеми возможными законными методами защищать права и интересы граждан, в том числе и в международных инстанциях.

    Донбасс сегодня: сигнал от ДНР, ВСУ насилуют подростков, ложь украинских СМИ

    Кроме того, было заявлено о запуске проекта общественной журналистики «Crime-корр» и готовности генеральной прокуратуры выплачивать вознаграждение за наиболее ценную информацию.

    Врачи Курахово бьют тревогу

    Согласно поступившему в правоохранительные органы ДНР заявлению от сотрудников сферы здравоохранения подконтрольного ВСУ Курахово, в городе многократно возросло количество женщин, поступивших в отделения больницы после изнасилований украинскими военными. Заявители сообщили, что возраст потерпевших варьируется от пожилого до несовершеннолетнего.

    При этом женщины, пострадавшие от насилия, запуганы и боятся обращаться в украинскую полицию, опасаясь расправы со стороны «защитников Донбасса». По указанным в заявлении фактам правоохранителями ДНР проводится проверка, устанавливаются личности украинских военнослужащих и их отношение к подразделениям ВСУ и Национальной гвардии.

    «Самые честные» СМИ сообщают

    Накануне одной из центральных тем «Укрнета» стало задержание жителя ДНР на украинском КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда). При себе мужчина имел членский билет общественной организации ДНР «Донецкая республика». Что побудило задержанного ехать в украинскую часть Донбасса с документами ДНР, зная, чем это чревато, неизвестно. Возможно, просто забыл выложить.

    Донбасс сегодня: сигнал от ДНР, ВСУ насилуют подростков, ложь украинских СМИ

    Но украинские СМИ не прошли мимо такого лакомого инфоповода: «Боевики т.н. «ДНР» заставляют людей, следующих через КПВВ, возить с собой документы т.н. ОД «ДР». Далее речь идет о том, что якобы начальство «террористов» под угрозой увольнения заставляет работающих вступать в ряды общественного движения и возить членские билеты с собой даже на Украину. И все это сказано украинскими СМИ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, которая и произвела задержание.

    Переходим на сайт Госпогранслужбы. В сообщении о данном инциденте украинские пограничники ни слова не пишут о том, что задержанного заставляли возить с собой членский билет на Украину. Сам задержанный лишь рассказал, что билет ему выдали по месту работы после вступления в ряды общественного движения, и начальство периодически проверяет его наличие.

    Донбасс сегодня: сигнал от ДНР, ВСУ насилуют подростков, ложь украинских СМИ

    И, несмотря на слова «так называемая» и «псевдореспублика», пресс-служба ведомства все-таки стремится к объективности и пишет дословно: «Насколько правдивыми являются слова задержанного, установят в Национальной полиции, которой было передано дело».

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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