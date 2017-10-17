Lada стала самым продаваемым в России подержанным автомобилем

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Москва, 17 октября. Лидером российского вторичного рынка остается отечественная марка Lada.

По итогам сентября 2017 года объем российского рынка подержанных автомобилей составил 468,6 тысяч единиц и показал рост на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Телеканал 360» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

На долю отечественной Lada приходится 126,1 тыс. авто (27%, -0,6%). На втором месте стоит японская Toyota (51,4 тыс. машин, -0,4%), следом за ней соотечественник Nissan с результатом в 25,1 (+3,1%) тыс. машин.

Если рассматривать статистику по моделям, то здесь несмотря на снижение на 1% по сравнению с прошлым годом лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114 (13,5 тыс. единиц). Далее идут седан LADA 2107 (12,1 тыс. шт.; -3,1%) и Ford Focus (11,9 тыс. шт.; +1,5%), который еще раз подтвердил статус лучшего среди иномарок.

Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3,9 млн единиц, что тоже на 1,6% выше показателя годичной давности.