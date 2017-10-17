Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске
Экономика
Lada стала самым продаваемым в России подержанным автомобилем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Lada стала самым продаваемым в России подержанным автомобилем

    9:38  17 Октября 2017
    45

    Lada стала самым продаваемым в России подержанным автомобилем

    Москва, 17 октября. Лидером российского вторичного рынка остается отечественная марка Lada.

    По итогам сентября 2017 года объем российского рынка подержанных автомобилей составил 468,6 тысяч единиц и показал рост на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Телеканал 360» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

    На долю отечественной Lada приходится 126,1 тыс. авто (27%, -0,6%). На втором месте стоит японская Toyota (51,4 тыс. машин, -0,4%), следом за ней соотечественник Nissan с результатом в 25,1 (+3,1%) тыс. машин.

    Если рассматривать статистику по моделям, то здесь несмотря на снижение на 1% по сравнению с прошлым годом лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114 (13,5 тыс. единиц). Далее идут седан LADA 2107 (12,1 тыс. шт.; -3,1%) и Ford Focus (11,9 тыс. шт.; +1,5%), который еще раз подтвердил статус лучшего среди иномарок.

    Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3,9 млн единиц, что тоже на 1,6% выше показателя годичной давности. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #автомобили #lada #рейтинг #ваз
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80652

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67510

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82440

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49600

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153300
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        400
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18154
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11501
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45620