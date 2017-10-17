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Украина
Политолог об акции Саакашвили в Киеве: Запад пытается показать Порошенко, что он слаб
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    Политолог об акции Саакашвили в Киеве: Запад пытается показать Порошенко, что он слаб

    10:09  17 Октября 2017
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    Политолог об акции Саакашвили в Киеве: Запад пытается показать Порошенко, что он слаб

    Власти Киева, опасаясь последствий масштабной акции протеста, которую организует экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили, перекрыли центр города. Впрочем, официальная причина перекрытия — визит главы Мальты Марии Луизы Колейро Прека. Как сообщают СМИ, в зоне оцепления организованы тренировки бойцов Нацгвардии.

    Сам Саакашвили ранее заявлял, что протестующие будут выступать против коррупции и требовать масштабных реформ на Украине. Как утверждает сам политик, акция может стать бессрочной. Митингующие настаивают на создании антикоррупционных судов, отмене депутатской неприкосновенности и изменении норм избирательного права.

    Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей предположил, что размах протестов может быть довольно широким.

    «Недовольных существующим украинским режимом довольно много, вопрос в том, во что этот протест может вылиться. На мой взгляд, следствием акций протеста может быть только столкновение протестующих с полицией. Никаких очевидных политических последствий, скорее всего, не будет, хотя бы потому, потому что не существует механизма, когда протест перетекает в какие-то политические действия. Однако если он приобретет значительный масштаб, у Порошенко будут проблемы. Поэтому он и решил перекрыть центр», — рассуждает политический аналитик.

    Политолог об акции Саакашвили в Киеве: Запад пытается показать Порошенко, что он слаб

    По словам Брутера, сторонники Саакашвили — это достаточно разношерстный контингент. Опальный бывший президент Грузии опирается на представителей радикалов, которые находились в центре майдана в 2013 году. Кроме того, в акции может принять участие электорат главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

    «Структурированность протеста гораздо ниже, чем в 2013-2014 годах, поэтому шансы на успех тоже гораздо ниже. Тем не менее, непопулярность Порошенко создает определенные проблемы для нынешней власти и требует от нее какой-то реакции. Вероятность майдана как политического перфоманса невелика. Но дело в том, что если Саакашвили удастся на волне непопулярности власти создать определенную массовость, то тогда власть может «посыпаться». Опираться Киев может только на молчаливую поддержку Запада, а может, и на немолчаливую, и на силовые структуры. Скорее всего, Запад не хочет передачи власти от Порошенко кому-либо. Он хочет показать Порошенко, что тот слаб», — продолжает Брутер.

    Политолог об акции Саакашвили в Киеве: Запад пытается показать Порошенко, что он слаб

    Политолог считает, что протестное мероприятие должно заставить украинского лидера беспрекословно следовать указаниям западных кураторов. При этом Брутер особо подчеркнул, что о смене режима на Украине речь в данном случае не идет.

    «Но повторюсь, если протест окажется очень массовым и, я бы сказал, деятельным, то вполне возможно, что Запад и задумается о том, что Порошенко пора уйти. Но пока этого не происходит, и Порошенко пытается подстраховаться», — заключает политолог.

    Если Михаилу Саакашвили удастся инициировать масштабную акцию протеста, то она будет использована не только самим политиком, но и другими оппозиционными политическими силами. Резюмируя, Владимир Брутер напомнил, что у внутри оппозиции нет абсолютного согласия, но без консолидации протест обречен на провал.

    Автор: Михаил Блинов
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