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Украина
Тымчук объяснил, почему Украина не объявляет войну России
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    Тымчук объяснил, почему Украина не объявляет войну России

    10:18  17 Октября 2017
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    Тымчук объяснил, почему Украина не объявляет войну России

    Киев, 17 сентября. Перспективы вооруженных сил Украины при ситуации открытого конфликта с Россией совсем не радужны, и начинать военную конфронтацию с соседним государством Украина не будет. Такое мнение народного депутата Украины Дмитрия Тымчука приводят украинские СМИ.

    «Мы им не объявим войну по одной простой причине. Сравните военно-экономический потенциал и вооруженные силы Украины и России по численности и составу. Это было бы очень опрометчиво с нашей стороны. В открытом противостоянии у вооруженных сил Украины шансов не так много долго продержаться, а тем более перейти в наступление и дойти до Урала», — заявил Тымчук.

    Украинский политик отметил, что в настоящее время любая военная операция — это, в первую очередь, работа авиации и ракетного вооружения. И здесь, считает, Тымчук, у Украины есть заметные проблемы.

    «Мы можем долго рассказывать о ПВО. Как представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны я обладаю определенной информацией, которую, к счастью, нельзя озвучивать. Но я вам скажу, что у нас там все далеко не так гладко, как хотелось бы», — рассказал депутат.

    Кроме того, Тымчук заявил, что у украинской стороны еще нет принципиального согласия по поставкам летального оружия из США.

    Напомним, ранее конгресс США заявлял о скором принятии решения по передаче Украине летального оружия. Однако смогут ли вооруженные силы Украины им воспользоваться, пока неясно

    Автор: Федор Веснин
    #россия #донбасс #украина #оружие
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