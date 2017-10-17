Телефонные мошенники обворовывают абонентов под видом операторов

В Избранное

Москва, 17 октября. Мошенники нашли способ быстро снимать деньги со счета у пользователей мобильного банка и звонить за деньги абонентов.

Представляясь оператором связи, злоумышленники звонят пользователям мобильного банка и просят набрать определенную комбинацию символов на телефоне. После этого с банковского счета списываются все средства, сообщает интернет-издание «Инфореактор».

Первыми новый вид мошенничества заметили в Сбербанке, куда стали поступать жалобы клиентов. Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют немедленно прекратить подозрительный телефонный разговор, не сообщать неизвестным кодов и паролей и ничего не набирать на мобильном устройстве.

Наиболее часто абонентов просят ввести на экране код #90 или #09. Также злоумышленники могут попросить отправить сообщение на номер 900.

Напомним, о новой схеме мошенничества стало известно сегодня ночью.