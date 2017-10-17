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Политика
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Общество
Телефонные мошенники обворовывают абонентов под видом операторов
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    Телефонные мошенники обворовывают абонентов под видом операторов

    9:39  17 Октября 2017
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    Телефонные мошенники обворовывают абонентов под видом операторов

    Москва, 17 октября. Мошенники нашли способ быстро снимать деньги со счета у пользователей мобильного банка и звонить за деньги абонентов.

    Представляясь оператором связи, злоумышленники звонят пользователям мобильного банка и просят набрать определенную комбинацию символов на телефоне. После этого с банковского счета списываются все средства, сообщает интернет-издание «Инфореактор».

    Первыми новый вид мошенничества заметили в Сбербанке, куда стали поступать жалобы клиентов. Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют немедленно прекратить подозрительный телефонный разговор, не сообщать неизвестным кодов и паролей и ничего не набирать на мобильном устройстве.

    Наиболее часто абонентов просят ввести на экране код #90 или #09. Также злоумышленники могут попросить отправить сообщение на номер 900.

    Напомним, о новой схеме мошенничества стало известно сегодня ночью.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #мошенничество #телефон #мобильный банк
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