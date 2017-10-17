Не там зажигает: Пушков дал Павленскому неожиданный совет

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Москва, 17 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил художнику-акционисту Петру Павленскому прибить себя к Статуе Свободы. По мнению сенатора, это было бы хорошей «инсталляцией».

«Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть. Вот прибить себя к Статуе Свободы — это инсталляция!», — написал сенатор в Twitter, сообщает «АиФ».

Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть.Вот прибить себя к Статуе свободы -это инсталляция! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 16, 2017

Ранее Павленский, которые в мае этого года получил политическое убежище во Франции, поджег здание Банка Франции. Фото и видео происходящего он опубликовал в Сети. Своим поступком Павленский пытался разжечь «огонь революции» и напомнить французам о борьбе за свободу, объяснил он.

В 2016 году художник поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, а в 2013-м — прибил гвоздем мошонку к брусчатке Красной площади, пишет Ura.ru.