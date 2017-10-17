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Общество
Не там зажигает: Пушков дал Павленскому неожиданный совет
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    Не там зажигает: Пушков дал Павленскому неожиданный совет

    9:45  17 Октября 2017
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    Не там зажигает: Пушков дал Павленскому неожиданный совет

    Москва, 17 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил художнику-акционисту Петру Павленскому прибить себя к Статуе Свободы. По мнению сенатора, это было бы хорошей «инсталляцией».

    «Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть. Вот прибить себя к Статуе Свободы  — это инсталляция!»,  — написал сенатор в Twitter, сообщает «АиФ».

    Ранее Павленский, которые в мае этого года получил политическое убежище во Франции, поджег здание Банка Франции. Фото и видео происходящего он опубликовал в Сети. Своим поступком Павленский пытался разжечь «огонь революции» и напомнить французам о борьбе за свободу, объяснил он.

    В 2016 году художник поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, а в 2013-м — прибил гвоздем мошонку к брусчатке Красной площади, пишет Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #пушков #павленский
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