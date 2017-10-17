Особая засада: стали известны нововведения в регламенте ГИБДД

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Москва, 17 октября. Новый административный регламент ГИБДД, согласно которому вводятся правила поведения сотрудников государственной автоинспекции при остановке транспортного средства вне фиксированных постов, вступает в силу с 20 октября.

Отмечается, что одним из нововведений станет то, что с указанной даты сотрудники правоохранительных органов смогут останавливать автомобили, находясь в засаде, однако пойти на такой шаг они смогут лишь в определенных случаях.

Для обеспечения наблюдения за транспортным движением на опасных участках трассы, а также в случаях осуществления наблюдения за дорожным движением с использованием устройств видеофиксации нарушений ПДД патрульный автомобиль может размещаться в местах с ограниченной видимостью, следует из документа.

По новым правилам устанавливать местоположение патрульного автомобиля будет руководитель подразделения ДПС, передает ТАСС.

«Место, время формы и способы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции обязаны вести себя очень вежливо с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) и вежливо объяснять им причину остановки.