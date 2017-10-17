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Боевики ИГИЛ планировали теракт на концерте Киркорова в Махачкале
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    Боевики ИГИЛ планировали теракт на концерте Киркорова в Махачкале

    12:51  17 Октября 2017  /обновлено: 12:52  17 Октября 2017
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    Боевики ИГИЛ планировали теракт на концерте Киркорова в Махачкале

    Москва, 17 октября. Задержанные ФСБ террористы планировали стрелять из снайперских винтовок на концерте Филиппа Киркорова.

    14 октября задержаны трое боевиков махачкалинской ячейки запрещенного в РФ ИГ1*, планировавших несколько терактов в Махачкале и Москве.

    Как сообщают источники, террористы намеревались открыть стрельбу на концерте Филиппа Киркорова, состоявшемся 6 июля в Махачкале, но попытку теракта реализовать не удалось, передает РБК.

    Затем боевики попытались напасть на полицейских в парке имени 50-летия Октября, однако не смогли осуществить задуманное из-за большого количества людей вокруг.

    Кроме того, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве боевики планировали устроить несколько взрывов в толпе, а потом напасть с ножами на участников.

    По подозрению в причастности к организации терактов в Москве и Махачкале задержаны Самир Ибрагимов и Хидирнеби Казуев, а также главарь махачкалинской ячейки ИГИЛ1* 30-летний Габибула Халдузов. Известно, что Халдузов держал связь с ИГИЛ1 с помощью мессенджера Telegram. Все задержанные работали на стройках в Махачкале, а присягнули главарю ИГ по интернету в июле этого года.

    *Организация запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #игил #теракт #терроризм #киркоров
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