Боевики ИГИЛ планировали теракт на концерте Киркорова в Махачкале

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Москва, 17 октября. Задержанные ФСБ террористы планировали стрелять из снайперских винтовок на концерте Филиппа Киркорова.

14 октября задержаны трое боевиков махачкалинской ячейки запрещенного в РФ ИГ1*, планировавших несколько терактов в Махачкале и Москве.

Как сообщают источники, террористы намеревались открыть стрельбу на концерте Филиппа Киркорова, состоявшемся 6 июля в Махачкале, но попытку теракта реализовать не удалось, передает РБК.

Затем боевики попытались напасть на полицейских в парке имени 50-летия Октября, однако не смогли осуществить задуманное из-за большого количества людей вокруг.

Кроме того, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве боевики планировали устроить несколько взрывов в толпе, а потом напасть с ножами на участников.

По подозрению в причастности к организации терактов в Москве и Махачкале задержаны Самир Ибрагимов и Хидирнеби Казуев, а также главарь махачкалинской ячейки ИГИЛ1* 30-летний Габибула Халдузов. Известно, что Халдузов держал связь с ИГИЛ1 с помощью мессенджера Telegram. Все задержанные работали на стройках в Махачкале, а присягнули главарю ИГ по интернету в июле этого года.

*Организация запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.