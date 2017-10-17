Путин поручил кабмину распространить режим свободного порта на аэропорты ДФО

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Москва, 17 октября. Глава российского государства Владимир Путин поручил распространить режим свободного порта Владивосток на международные воздушные гавани Дальневосточного федерального округа (ДФО). Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

Согласно тексту документа, российское правительство должно внести на законодательном уровне изменения, предусматривающие распространение режима свободного порта Владивосток на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе.

Отмечается, что данное поручение правительство обязано исполнить до конца текущего года.

Помимо этого, Путин поручил правительству и Банку России рассмотреть создание регионального финансового центра в свободном порту Владивосток.