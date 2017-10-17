Киев готовится к митингу Саакашвили: вокруг Рады выставлено двойное оцепление

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Киев, 17 октября. Сегодня утром вокруг здания Верховной рады Украины было выставлено двойное кольцо оцепления из бойцов Нацгвардии Украины и полиции. Экстренные меры предпринимаются в связи с запланированным на сегодня митингом сторонников лидера украинской оппозиции Михаила Саакашвили.

«Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции», — сообщил на своей странице Facebook депутат украинской Рады Мустафа Найем.

Ранее, напомним, стало известно о том, что центральная часть Киева перекрыта правоохранительными органами. При этом в администрации президента Украины не стали признавать, что экстренные меры проводятся в связи с предстоящим митингом, объяснив присутствие полицейских сил визитом на Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро.

В ходе предстоящего митинга сторонники экс-губернатора Одесской области намерены потребовать принятия законов, которые бы ограничили депутатскую неприкосновенность. Кроме того, среди требований собирающихся на митинг — принятие законов о создании антикоррупционного суда и введении новых избирательных правил.