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Политика
Загнанные в угол: как Трамп использует КНДР для решения своих проблем
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    Загнанные в угол: как Трамп использует КНДР для решения своих проблем

    9:05  17 Октября 2017
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    Загнанный в угол зверь: как Трамп использует КНДР для решения своих проблем

    КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, но собирается сохранять свой арсенал, пока им обладают Соединенные Штаты. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен, подчеркнув, что ядерная война «может начаться в любой момент». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    По словам Ин Рена, наличие у Северной Кореи ядерного оружия «является оправданной мерой по защите». «Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время», — подчеркнул представитель КНДР.

    Трамп на распутье

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Северная Корея исправно играет роль загнанного в угол субъекта мировой политики, которую им отвели и противники, и немногочисленные сторонники этой страны. Еще несколько назад, казалось, что с Северной Кореей было заключено дипломатическое перемирие, и она была готова идти на уступки мировому сообществу и разоружиться. Но все эти договоренности были аннулированы со стороны США — сначала Бараком Обамой, потом Дональдом Трампом. Действующий хозяин Белого дома проповедует политику отказа от предыдущих соглашений и в направлении Ирана, за что получает серьезную долю критики в свой адрес со стороны европейских партнеров. С чем это связано?

    «Трамп решает какие-то свои сложные проблемы внутри США. Вся внешнеполитическая активность американского президента — это камуфляж для перераспределения власти внутри страны. Выборы в Соединенных Штатах продолжаются, и Трампу приходится решать различные разновекторные задачи в Штатах», — пояснил Игорь Рябов.

    Загнанный в угол зверь: как Трамп использует КНДР для решения своих проблем

    По мнению эксперта, выглядящее со стороны как предынфарктное, как некая грань войны, состояние дел в Юго-Восточной Азии, — это завеса для поиска Трампом решений своих проблем.

    «Конечно, есть риск, что стороны доиграются, и кто-нибудь случайно нажмет на взведенный курок. Я склоняюсь к тому, что все обойдется. Уж слишком много громких заявлений звучит. Когда американцы готовятся к войне, они перестают быть шоуменами. А северокорейский режим постоянно делает популистские заявления. Не стоит забывать и о другой горячей точке — об Украине. Вот там американцы явно снизили уровень непосредственного вмешательства в ход дел. Не исключаю, что Трамп своей активностью на северокорейском фронте выводит себя из-под критики оппонентов за то, что бросил Порошенко на произвол судьбы — что, конечно, ничего хорошего не сулит режиму на Украине. И там в ближайшее время может быть очень горячо, с непредсказуемым для интересов США результатом», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
    #дональд трамп #сша #трамп #кндр
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