СМИ сообщили о задержании приближенного Саакашвили в Киеве

В Избранное

Киев, 17 октября. Полиция задержала в Киеве заместителя охраны входящего в политический совет партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» Давида Сакварелидзе при попытке купить оружие. Об этом сообщает ряд СМИ.

Как пишет URA.RU, мужчина планировал приобрести два автомата АК-47, а также три гранатомета. Его задержали сотрудники СБУ 14 октября. Как пишут СМИ, на опубликованных в Сети фотографиях Сакварелидзе запечатлен вместе с Саакашвили, что может говорить о его близости к нему.

Как ранее писала Газета.ru, во вторник сторонники Саакашивили проводят акцию в Киеве. Полиция перекрыла часть улиц в столице Украины во избежание беспорядков.