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Украина
СМИ сообщили о задержании приближенного Саакашвили в Киеве
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    СМИ сообщили о задержании приближенного Саакашвили в Киеве

    8:56  17 Октября 2017
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    СМИ сообщили о задержании приближенного Саакашвили в Киеве

    Киев, 17 октября. Полиция задержала в Киеве заместителя охраны входящего в политический совет партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» Давида Сакварелидзе при попытке купить оружие. Об этом сообщает ряд СМИ. 

    Как пишет URA.RU, мужчина планировал приобрести два автомата АК-47, а также три гранатомета. Его задержали сотрудники СБУ 14 октября. Как пишут СМИ, на опубликованных в Сети фотографиях Сакварелидзе запечатлен вместе с Саакашвили, что может говорить о его близости к нему.

    Как ранее писала Газета.ru, во вторник сторонники Саакашивили проводят акцию в Киеве. Полиция перекрыла часть улиц в столице Украины во избежание беспорядков. 

    СМИ сообщили о задержании приближенного Саакашвили в Киеве

    Автор: Алия Садыкова
    #украина #михаил саакашвили #сбу
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