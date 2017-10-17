Эксперты рассказали о проблемах при реализации идеи о запрете курения у подъездов

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Москва, 17 октября. Эксперты рассказали, какие могут возникнуть проблемы при реализации идеи о запрете курения у подъездов.

Напомним, что с подобной инициативой еще летом выступили сенаторы, предложив соответствующие поправки в антитабачное законодательство, согласно которым предлагается ввести десятиметровую «буферную» зону у подъездов жилых домов.

В настоящее время предложенные парламентариями инициативы проходят экспертную оценку в министерствах и ведомствах, «добро» получено из министерства здравоохранения и министерства юстиции.

Меж тем, по мнению ряда юристов, предложенные сенаторами поправки в закон не будут работать на практике ввиду того, что соблюдение этих правил просто-напросто не будет контролироваться.

Как пишут Известия, по мнению юриста Владимира Старинского, возможные трудовые затраты, которые лягут на плечи МВД, не стоят соблюдения этого запрета. Ведь если соседи начнут жаловаться каждый раз, когда кто-то покурит во дворе, то это в разы повысит нагрузку на полицейских.