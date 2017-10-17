Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина

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Москва, 17 сентября. Большинство россиян придерживаются мнения, что ответственность за материальное обеспечение семьи должна лежать на мужчине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

54% опрошенных считают, что кормить семью должны именно представители сильного пола, 43% полагают, что супругам стоит разделять эту обязанность. Кроме того, 74% россиян полагают, что у супругов должны быть равные обязанности при уборке дома. Воспитанием детей в семье должны заниматься вместе — так думают 84% опрошенных.

Отметим, что опрос проводился с 1 по 3 октября. Участие в нем приняли почти две тысячи россиян с 1 по 3 октября.

Напомним, недавно ВЦИОМ поделился результатами опроса о наиболее распространенных страхах россиян. На первое место большинство опрошенных поставили повышение цен и международные конфликты.