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Общество
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
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    Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина

    9:26  17 Октября 2017
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    Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина

    Москва, 17 сентября. Большинство россиян придерживаются мнения, что ответственность за материальное обеспечение семьи должна лежать на мужчине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

    54% опрошенных считают, что кормить семью должны именно представители сильного пола, 43% полагают, что супругам стоит разделять эту обязанность. Кроме того, 74% россиян полагают, что у супругов должны быть равные обязанности при уборке дома. Воспитанием детей в семье должны заниматься вместе — так думают 84% опрошенных.

    Отметим, что опрос проводился с 1 по 3 октября. Участие в нем приняли почти две тысячи россиян с 1 по 3 октября.

    Напомним, недавно ВЦИОМ поделился результатами опроса о наиболее распространенных страхах россиян. На первое место большинство опрошенных поставили повышение цен и международные конфликты.  

    Автор: Федор Веснин
    #вциом #семья #благосостояние
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