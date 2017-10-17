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Москва заняла первое место в рейтинге удовлетворенности горожан госуслугами
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    Москва заняла первое место в рейтинге удовлетворенности горожан госуслугами

    8:52  17 Октября 2017
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    Москва заняла первое место в рейтинге удовлетворенности горожан госуслугами

    Москва, 17 октября. Российская столица заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге по уровню удовлетворенности жителей предоставляемыми госуслугами согласно исследованию компании EY.

    Сотрудники компании проводили опрос среди горожан, активно пользующихся цифровыми услугами. Именно субъективный фактор имел решающую роль при составлении рейтинга, сообщает «Вечерняя Москва».

    В результате Москва также вошла в топ-3 городов по уровню удовлетворенности населения транспортными услугами, доступом к публичной Wi-Fi-сети и услугами ЖКХ. Кроме того, столица заняла второе место по показателям в области информационных сервисов.

    Всего в исследовании участвовали 11 городов. Обогнав Москву, в общем рейтинге первое место заняла столица Индии Нью-Дели, второе – Лондон.  

    Автор: Татьяна Барашкова
    #москва #госуслуги #рейтинг #население
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