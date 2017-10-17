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Происшествия
Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске
Общество
Поклонники обвинили Пугачеву в цинизме из-за поста о еде после смерти Марьянова
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    Поклонники обвинили Пугачеву в цинизме из-за поста о еде после смерти Марьянова

    8:46  17 Октября 2017  /обновлено: 8:49  17 Октября 2017
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    Поклонники обвинили Пугачеву в цинизме из-за поста о еде после смерти Марьянова

    Москва, 17 октября. Поклонники возмущены поведением Аллы Пугачевой, которая на следующий день после публикации поста по поводу смерти Марьянова, рассказала о том, что она ест на завтрак.

    Накануне вечером известная певица написала в своем Instagram:

    «Дима, мальчик мой, светлая душа, где ты теперь? Куда все уходят, куда?».

    Пост о скорби и горе уже утром сменило жизнерадостное селфи, передает «Дни.ру».

    «С утра съела борщ,селедку с картошкой и потрясающие голубцы с мясом. Живем дальше!», - пишет в своем аккаунте Примадонна.

     

     

    Некоторые подписчики осудили Аллу Борисовну за столь резкую смену настроения:

    «Ну так то да в почти 70 лет сидеть и переживать за актера , который умер. Это не ее крест. И не ей его нести . От ее слез , страданий , переживаний ничего не изменится , хотя нет изменится - нервы себе подпортит , что вредно для здоровья».

    Напомним, Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет. По предварительным данным, причиной смерти послужил оторвавшийся тромб. Похороны актера театра и кино Дмитрия Марьянова пройдут 18 октября на Химкинском кладбище в Москве.

    Автор: Юлия Кошкина
    #пугачева #марьянов
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