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Новости Сирии
Сирия: Египет приглашен в качестве наблюдателя на переговоры в Астане
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    Сирия: Египет приглашен в качестве наблюдателя на переговоры в Астане

    8:49  17 Октября 2017
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    Сирия: Египет приглашен в качестве наблюдателя на переговоры в Астане

    Каир, 17 октября. Египетская Арабская Республика получила приглашение присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Сирии в Астане в качестве наблюдателя. 

    По имеющимся данным, Египет приглашен участвовать в переговорах по Сирии в столице Казахстана в качестве наблюдателя, передает ТАСС.

    Сирия: Египет приглашен в качестве наблюдателя на переговоры в Астане

    Напомним, по результатам шестого раунда переговоров по Сирии на астанинской площадке, который прошел в середине сентября, заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари заявил, что страны — гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция — Прим.ред.) ведут консультации о направлении приглашений новым наблюдателям.

    Отметим, что седьмой раунд переговоров в Астане запланирован на конец текущего месяца. 

    Автор: Дана Балан
    #сирия #египет #астана
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