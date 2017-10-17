Сирия: Египет приглашен в качестве наблюдателя на переговоры в Астане

В Избранное

Каир, 17 октября. Египетская Арабская Республика получила приглашение присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Сирии в Астане в качестве наблюдателя.

По имеющимся данным, Египет приглашен участвовать в переговорах по Сирии в столице Казахстана в качестве наблюдателя, передает ТАСС.

Напомним, по результатам шестого раунда переговоров по Сирии на астанинской площадке, который прошел в середине сентября, заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари заявил, что страны — гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция — Прим.ред.) ведут консультации о направлении приглашений новым наблюдателям.

Отметим, что седьмой раунд переговоров в Астане запланирован на конец текущего месяца.