Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Поклонники обвинили Пугачеву в цинизме из-за поста о еде после смерти Марьянова
Общество
В России предложили указывать на онлайн-картах автобусы с пандусами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России предложили указывать на онлайн-картах автобусы с пандусами

    8:41  17 Октября 2017
    30

    В России предложили указывать на онлайн-картах автобусы с пандусами

    Москва, 17 октября. В Общественной палате России предложили указывать на онлайн-картах оборудованные пандусами автобусы. С такой инициативой выступили члены Общественной палаты России Наталья Починок и Михаил Киселев.

    Как пишет RT, предложение будет озвучено 17 октября в рамках круглого стола.

    Как рассказал один из авторов инициативы, инвалид I группы Михаил Киселев, люди с ограниченными возможностями долго ждут на остановках специально оборудованные автобусы. Он подчеркнул, что отслеживание в приложении такого транспорта значительно упростило бы жизнь инвалидов.

    Как добавил Киселев, такие автобусы нужно пометить на карте специальным значком. 

    В России предложили указывать на онлайн-картах автобусы с пандусами

    Автор: Алия Садыкова
    #автобус #общественная палата #инвалид #пандус #михаил киселев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80574

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67470

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82367

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49592

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        152974
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        349
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18082
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11476
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45505