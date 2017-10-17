В России предложили указывать на онлайн-картах автобусы с пандусами

В Избранное

Москва, 17 октября. В Общественной палате России предложили указывать на онлайн-картах оборудованные пандусами автобусы. С такой инициативой выступили члены Общественной палаты России Наталья Починок и Михаил Киселев.

Как пишет RT, предложение будет озвучено 17 октября в рамках круглого стола.

Как рассказал один из авторов инициативы, инвалид I группы Михаил Киселев, люди с ограниченными возможностями долго ждут на остановках специально оборудованные автобусы. Он подчеркнул, что отслеживание в приложении такого транспорта значительно упростило бы жизнь инвалидов.

Как добавил Киселев, такие автобусы нужно пометить на карте специальным значком.