Японский кулинар нашел способ приготовления чесночного кофе

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Токио, 17 октября. Японский повар Йокитомо Симотаи рассказал, как можно приготовить из чеснока кофе без кофеина. Об этом пишет The South China Morning Post.

По данным издания, сделать необычный напиток получилось случайно несколько десятков лет назад.

Тогда Симотаи готовил мясо с чесноком, добавив к последнему горячую воду. Когда кулинар попробовал смесь, то понял, что на вкус это было похоже на горький кофе, сообщает «Ридус».

Вскоре повар ушел на пенсию, но продолжил совершенствовать напиток. В результате японский повар понял, что для обжаривания луковиц подходит электрическая печь, а уже после такой обработки чеснок необходимо охладить и растереть, чтобы получить сок.

Симотаи признался, что у такого кофе специфический привкус, но никакого характерного запаха чеснока не присутствует.

Он также считает, что «чесночный» кофе подходит и для беременных женщин, и для тех, кто не употребляет кофеин.