Эксперт объяснил, почему ВВС Израиля нанесли удар по Сирии

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Москва, 17 октября. В ходе передачи Владимира Соловьева с участием директора центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, эксперт объяснил, почему ВВС Израиля регулярно наносят удары по сирийской территории и даже правительственной армии, не считаясь с международным правом. По мнению эксперта, это связано с действиями ливанского исламского движения «Хезболла» на сирийской территории.

«Мы знаем, как сами израильтяне это объясняют — на территории Сирии находится «Хезболла» и в ходе войны «Хезболла» получает доступ к современным система вооружения, — рассказал эксперт. — Поэтому, как они говорят, когда Израиль вычисляет такой склад, то наносит туда удар».

Причина столь решительных действий, по словам Багдасарова, в том, что сейчас антиизраильская «Хезболла» стала гораздо мощнее, чем была во Второй ливанской войне с Израилем — тогда погибло не так много израильских военных, однако пострадали тысячи мирных жителей Израиля.

Кроме того, как напомнил Багдасаров, существует проблема на спорной территории Голанских высот, которые были отняты Израилем у Сирии в Шестидневной войне 1967 года.

«Израильтяне считают, что и «Хезболла» и иранцы планируют — Иран даже объявлял что будет создана «Организация освобождения Голан», которая должна будет подойти к Голанским высотам для начала войны, — рассказал Багдасаров. — Для Израиля очень важно создание зоны безопасности «Эль-Кунейтра», чтобы туда не входили никакие сирийские части или кто-то еще».

«Сергей Аркадьич, может им всем Шойгу позвонить? Вот, по-моему, в Ираке уже без Шойгу не разберешься», — задал иронический вопрос Багдасарову ведущий передачи.

Напомним, вчера израильские ВВС уничтожили ракетную батарею ПВО Сирии к востоку от Дамаска. Представитель армии Израиля заявил, что удар стал ответом на провокации с сирийской стороны, однако «сейчас для нас инцидент исчерпан и мы не заинтересованы в эскалации ситиуации».