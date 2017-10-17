Ассанж заплатит €20 тыс. за информацию об убийцах журналистки на Мальте

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Вашингтон, 17 октября. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в размере 20 тысяч евро за информацию, которая поможет найти заказчиков убийства мальтийской журналистки Дафни Каруаны Галиции.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что журналист и блогер Дафни Каруана Галиция была убита с помощью автомобильной бомбы недалеко от своего дома на Мальте. Ассанж подчеркнул, что заплатит 20 тысяч долларов за любую ценную информацию об этом преступлении.

Как пишет Газета.ru, в последнее время женщина вела расследование в отношении премьера Мальты Джозефа Муската и двух его помощников.