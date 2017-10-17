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Общество
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Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    8:24  17 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 17 октября. Киевские силовики накануне вновь нарушили «режим тишины» в ЛНР, обстреляв территорию республики 10 раз.

    Как сообщили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, обстрелам со стороны позиций ВСУ подверглись населенные пункты Калиново, Желобок, Красный Яр, Пришиб, Донецкий, Пахалевка и Лозовое, а также окрестности памятника Князю Игорю.

    Киевские силовики открывали огонь по территории ЛНР с направлений Новозвановка, Причепиловка, ст. Луганская, Кондрашевское Новое, Крымское, Новотошковское и Светлодарское.

    По уточненным данным народной милиции, ВСУ вели огонь из стрелкового оружия, минометов 120 мм и противотанковых ракетных комплексов, а также гранатометов СПГ и АГС.

    К счастью, раненых и погибших среди личного состава и гражданских лиц нет, урон инфраструктуре Луганской народной республики не нанесен.
     

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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