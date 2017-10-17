Янтарная комната может быть спрятана под Дрезденом

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Москва, 17 октября. Янтарная комната, похищенная из Царскосельского дворца в 1941 году, может быть спрятана в одной из пещер на юге Саксонии.

К такому выводу пришли немецкие ученые, пишет The Daily Mail. По словам исследователей, о том, что Янтарная комната находится именно там, им сообщил «надежный источник».

Они проверили пещеру Принца с помощью георадаров и заключили, что под ней может находиться бункер или система тоннелей.

Исследователи также напомнили, что раньше поблизости от пещеры Принца находилась железная дорога, и в 1945 году по ней следовал поезд из Кенигсберга. Этот факт, по их мнению, также может говорить в пользу того, что Янтарная комната спрятана именно в этой пещере.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Янтарная комната была похищена из Екатерининского дворца в Царском селе и вывезена в Кенигсберг. Сначала панно разместили в Королевском замке, но после отступления немецких войск в 1945 сокровища пропали.

Кроме того, ученые считают, что в пещере Принца может быть также спрятан клад Вильгельма II.