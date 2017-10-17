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Янтарная комната может быть спрятана под Дрезденом
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    Янтарная комната может быть спрятана под Дрезденом

    8:18  17 Октября 2017  /обновлено: 8:19  17 Октября 2017
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    Янтарная комната может быть спрятана у Дрездена

    Москва, 17 октября. Янтарная комната, похищенная из Царскосельского дворца в 1941 году, может быть спрятана в одной из пещер на юге Саксонии.

    К такому выводу пришли немецкие ученые, пишет The Daily Mail. По словам исследователей, о том, что Янтарная комната находится именно там, им сообщил «надежный источник».

    Они проверили пещеру Принца с помощью георадаров и заключили, что под ней может находиться бункер или система тоннелей.

    Исследователи также напомнили, что раньше поблизости от пещеры Принца находилась железная дорога, и в 1945 году по ней следовал поезд из Кенигсберга. Этот факт, по их мнению, также может говорить в пользу того, что Янтарная комната спрятана именно в этой пещере.

    Янтарная комната может быть спрятана у Дрездена

    Напомним, в годы Великой Отечественной войны Янтарная комната была похищена из Екатерининского дворца в Царском селе и вывезена в Кенигсберг. Сначала панно разместили в Королевском замке, но после отступления немецких войск в 1945 сокровища пропали.

    Кроме того, ученые считают, что в пещере Принца может быть также спрятан клад Вильгельма II.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #клад #история #вов #янтарная комната
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