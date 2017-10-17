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Общество
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Экономика
Силуанов анонсировал рост реальных доходов россиян в 2018 году
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    Силуанов анонсировал рост реальных доходов россиян в 2018 году

    8:16  17 Октября 2017
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    Силуанов анонсировал рост реальных доходов россиян в 2018 году

    Москва, 17 октября. Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, насколько вырастут реальные зарплаты россиян в 2018 году.

    Как передает телеканал «360», Силуанов сообщил, что целью его ведомства на 2018–2020 годы является увеличение реальных доходов населения.

    Министр также подчеркнул, что правительство учитывало данные цели при составлении бюджета на следующий год. Силаунов перечислил задачи правительства в этом направлении. По его словам, первая цель состоит в том, чтобы поддержать снизившиеся за период кризиса доходы населения. Второй задачей является – стимулирование экономического роста.

    Как пишет Газета.ru, он добавил, что реальные зарплаты в 2018 году должны вырасти на 4,1%. Рост реальных доходов ожидается на уровне 2,3%.

    Силуанов анонсировал рост реальных доходов россиян в 2018 году

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #антон силуанов #минфин #зарплата #доход
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