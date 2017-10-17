Эксперт о Кубке Кремля: Если Шарапова выиграет первый матч, то у нее все пойдет как по маслу
Москва, 17 октября. В российской столице началась основная сетка Кубка Кремля, главным событием турнира стал приезд бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой.
30-летняя теннисистка прилетела на турнир из Китая, где выиграла первый титул после дисквалификации, обыграв в финале Tianjin Open белорусскую соперницу Арину Соболенко.
Как отметил заслуженный тренер России Владимир Камельзон, в первом матче Шараповой предстоит столкнуться с трудностями, поскольку в Москву она прилетела сразу с китайского турнира.
Москва ????????✈️ pic.twitter.com/b8UVnefoeo— Maria Sharapova (@MariaSharapova) October 16, 2017
«Длительный переезд из Китая, где она играла на воздухе, а в Москве ей придется выступать в закрытом помещении. Приспособиться к таким переменам не так просто. Ну и, конечно, Марии достался сильный соперник в первом круге», — отметил он.
Камельзон считает, что в случае победы Шараповой, дальше «все пойдет как по маслу», пишут «Известия».