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Эксперт о Кубке Кремля: Если Шарапова выиграет первый матч, то у нее все пойдет как по маслу
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    Эксперт о Кубке Кремля: Если Шарапова выиграет первый матч, то у нее все пойдет как по маслу

    8:22  17 Октября 2017
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    Эксперт о Кубке Кремля: Если Шарапова выиграет первый матч, то у нее все пойдет как по маслу

    Москва, 17 октября. В российской столице началась основная сетка Кубка Кремля, главным событием турнира стал приезд бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой.

    30-летняя теннисистка прилетела на турнир из Китая, где выиграла первый титул после дисквалификации, обыграв в финале Tianjin Open белорусскую соперницу Арину Соболенко. 

    Как отметил заслуженный тренер России Владимир Камельзон, в первом матче Шараповой предстоит столкнуться с трудностями, поскольку в Москву она прилетела сразу с китайского турнира.

    «Длительный переезд из Китая, где она играла на воздухе, а в Москве ей придется выступать в закрытом помещении. Приспособиться к таким переменам не так просто. Ну и, конечно, Марии достался сильный соперник в первом круге», — отметил он. 

    Камельзон считает, что в случае победы Шараповой, дальше «все пойдет как по маслу», пишут «Известия»

    Автор: Дана Балан
    #москва #шарапова #теннис #кубок кремля
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