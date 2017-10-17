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Политика
В США не могут придумать план действий в САР после освобождения Ракки от ИГ
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    В США не могут придумать план действий в САР после освобождения Ракки от ИГ

    8:05  17 Октября 2017
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    В США не могут придумать план действий в САР после освобождения Ракки от ИГ

    Нью-Йорк, 17 октября. Вашингтон может в течение месяца завершить операцию по освобождению от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 города Ракка на северо-востоке Сирии, но не имеет четкого плана относительно дальнейших действий в САР.

    Как передает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники в администрации президента США Дональда Трампа, в Белом доме еще не завершили разработку более широкой стратегии, касающейся всей страны. Отмечается, что в США не могут придумать план, который позволил бы освободить от ИГИЛ1 восточную часть САР и при этом не допустить установления контроля над этой территорией Дамаском или иранскими силами.

    По данным СМИ, в Вашингтоне вопрос передачи власти в Сирии считают одним из основных.  

    Напомним, как писала Газета.ru, штурм города Ракка начался 6 июня. Ранее Минобороны РФ обвинило коалицию США в безграмотном планировании военной операции в Ракке. По данным военного ведомства в России, удары коалиции США в Ракке принесли пока только тысячи жертв. 

    В США не могут придумать план действий в САР после освобождения Ракки от ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #сирия #иг #игил #ракка
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