В США не могут придумать план действий в САР после освобождения Ракки от ИГ

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Нью-Йорк, 17 октября. Вашингтон может в течение месяца завершить операцию по освобождению от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 города Ракка на северо-востоке Сирии, но не имеет четкого плана относительно дальнейших действий в САР.

Как передает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники в администрации президента США Дональда Трампа, в Белом доме еще не завершили разработку более широкой стратегии, касающейся всей страны. Отмечается, что в США не могут придумать план, который позволил бы освободить от ИГИЛ1 восточную часть САР и при этом не допустить установления контроля над этой территорией Дамаском или иранскими силами.

По данным СМИ, в Вашингтоне вопрос передачи власти в Сирии считают одним из основных.

Напомним, как писала Газета.ru, штурм города Ракка начался 6 июня. Ранее Минобороны РФ обвинило коалицию США в безграмотном планировании военной операции в Ракке. По данным военного ведомства в России, удары коалиции США в Ракке принесли пока только тысячи жертв.

1 Организация запрещена на территории РФ.