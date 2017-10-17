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Около 30 человек убиты при нападении на лагерь переселенцев в Нигерии
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    Около 30 человек убиты при нападении на лагерь переселенцев в Нигерии

    7:55  17 Октября 2017
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    Около 30 человек убиты при нападении на лагерь переселенцев в Нигерии

    Джос, 17 октября. Почти 30 мирных жителей погибли в результате вооруженного нападения неизвестных на лагерь в штате Плато в Нигерии.

    Как сообщил местный телеканал Channel Television, нападение на лагерь внутренне перемещенных лиц, размещенный в здании начальной школы, произошло в понедельник утром. Сотрудники службы безопасности, находящиеся в здании, не смогли помешать налетчикам.

    Президент Нигерии Мохаммаду Бухари распорядился немедленно прекратить насилие. Власти штата Плато собрали совещание для обсуждения непрекращающихся атак и борьбы с ними.

    Напомним, что в Нигерии орудует группировка «Боко Харам» — радикальная организация, которая терроризирует страны западной Африки. Главной целью джихадистов является установление законов шариата на Черном континенте и искоренение западного образа жизни. В 2015 году бандиты присягнули на верность запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1**.

    * «Боко харам» — террористическая организация, запрещённая в России.

    ** ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #нигерия #бокохарам
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