Около 30 человек убиты при нападении на лагерь переселенцев в Нигерии

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Джос, 17 октября. Почти 30 мирных жителей погибли в результате вооруженного нападения неизвестных на лагерь в штате Плато в Нигерии.

Как сообщил местный телеканал Channel Television, нападение на лагерь внутренне перемещенных лиц, размещенный в здании начальной школы, произошло в понедельник утром. Сотрудники службы безопасности, находящиеся в здании, не смогли помешать налетчикам.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари распорядился немедленно прекратить насилие. Власти штата Плато собрали совещание для обсуждения непрекращающихся атак и борьбы с ними.

Напомним, что в Нигерии орудует группировка «Боко Харам» — радикальная организация, которая терроризирует страны западной Африки. Главной целью джихадистов является установление законов шариата на Черном континенте и искоренение западного образа жизни. В 2015 году бандиты присягнули на верность запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1**.

* «Боко харам» — террористическая организация, запрещённая в России.

** ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.