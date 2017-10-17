Нигматуллин оценил шансы «Спартака» в матче ЛЧ против «Севильи»

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Москва, 17 октября. Во вторник футбольный «Спартак» проведет одну из главных встреч группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи». От исхода поединка зависит дальнейшая судьба красно-белых в еврокубках.

По словам экс-вратаря «Спартака» и сборной России Руслана Нигматуллина, на старте сезона у команды Массимо Карреры были определенные проблемы с игрой, поэтому начало чемпионата вышло не очень удачным, пишут «Известия».

Он отметил, что после невнятного старта в прессе стали появляться разные слухи.

«Хорошо, что команде удалось прервать серию неудач и найти свою игру. Футболисты «Спартака» отлично смотрелись в игре с «Ахматом», а победа в Грозном должна придать им уверенности в своих силах перед матчем с «Севильей», — отметил Нигматуллин.

Экс-голкипер также добавил, что красно-белые попали в очень непростую группу, где «Ливерпуль» и «Севилья» — фавориты.

Он выразил надежду на то, что у «Спартака» получится навязать борьбу испанцам и завоевать одно из двух мест в квартете.