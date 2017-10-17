Эксперт рассказал к чему приведет операция в иракском Киркуке

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Москва, 17 октября. Директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал о причинах начала конфликта в Киркуке и его последствиях.

«После референдума в Курдистане, было понятно, что правительство Ирака предпримет военные меры для того, чтобы взять под контроль так называемые спорные территории, которые не входят в курдские провинции, в том числе тот самый Киркук, где находится свыше 50% иракской нефти», — заявил эксперт в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Как пояснил Багдасаров, до того, как город Хавиджа, что в 56 километрах от Киркука, не был освобожден от террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1, там были сосредоточены все силы Ирака, которые сначала сообща боролись с ИГ1, а после этого стали воевать друг с другом.

«Бои в Киркуке — это начало крупной кровопролитной тяжелой партизанской войны, что всегда было характерно для этого региона. Война будет иметь тяжелые последствия. Это трагедия, так как будет много крови, будет уничтожаться курдское население, подавляться партизанское движение», — констатировал Багдасаров.

При этом, по словам Директора центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, практически у всех сторонах конфликта есть инструкторы и советники из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.