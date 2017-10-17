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Продажи нового грузовика УАЗ «Профи» стартовали в России
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    Продажи нового грузовика УАЗ «Профи» стартовали в России

    8:08  17 Октября 2017
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    Продажи нового грузовика УАЗ «Профи» стартовали в России

    Москва, 17 октября. Автопроизводитель УАЗ объявил о старте продаж в России нового грузовика «Профи». Модель доступна в двух комплектациях с возможностью подключения полного привода и блокировки дифференциала.

    Серийное производство УАЗ «Профи» началось с сентября и в настоящее время новый коммерческий автомобиль с грузоподъемностью 1,5 тонны в настоящее время доступен у всех официальных дилеров УАЗ. 

    Базовая комплектация «Стандарт» оснащена подушкой безопасности водителя, антиблокировочной системой и электронной системой распределения тормозных усилий. Стоимость такого грузовика начинается от 649 тысяч рублей, а за полный привод и блокировку дифференциала придется доплатить. При этом уже с ноября стартуют продажи УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной, сообщает «Автосреда».

    Продажи нового грузовика УАЗ «Профи» стартовали в России

    В комплектации «Комфорт», которая стоит на 50 тысяч дороже, есть противотуманные фары, аудиосистема, подогрев сидений и зимний пакет с обогревом лобового стекла по всему периметру. Кроме того, опционально доступны система помощи при парковке и полноценная мультимедийная система. Во всех комплектациях «Профи» снабжен двигателем ZMZ-Pro мощностью до 160 л.с.

    Автор: Валентин Меликов
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