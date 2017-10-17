Пресс-секретарь Путина во вторник празднует 50-летний юбилей

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Москва, 17 октября. Во вторник пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков празднует 50-летний юбилей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков празднует 50-летие. Он в течение пяти лет выполняет обязанности пресс-секретаря главы российского государства.

Как отмечает супруга Пескова Татьяна Навка, он человек «маниакальной педантичности», которая проявляется как в быту, так и на работе.

Стоит отметить, что Песков — любящий отец и супруг, а также спортсмен, который увлекается бегом, лыжами и шахматами.