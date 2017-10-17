Медведев выделил Севастополю 500 млн рублей на социальную инфраструктуру

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Севастополь, 17 октября. Премьер-министр РФ подписал распоряжение о выделении Севастополю средств для строительства приоритетных соцобъектов.

Документ подписан 14 октября председателем правительства Дмитрием Медведевым и опубликован во вторник на сайте Кабмина.

Как сообщается в распоряжении, бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей выделяются из резервного фонда правительства РФ в рамках госпрограммы

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Средства будут направлены на финансирование строительства приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Севастополе. Напомним, в августе Медведев в ходе встречи с врио губернатора города Дмитрием Овсянниковым договорился о выделении дополнительных 6,7 млрд рублей на строительство соцобъектов.