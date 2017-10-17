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Украина
США подготовят еще четыре батальона украинской армии
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    США подготовят еще четыре батальона украинской армии

    7:50  17 Октября 2017
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    США продолжат выступать в качестве советников для украинской армии

    Вашингтон, 17 октября. В 2018 году США собираются помочь Вооруженным силам Украины еще при четырех ротациях.

    По словам представителя Европейского командования (EUCOM) ВС США, под ротациями имеются в виду «чередования элементов украинской армии размером с батальон». Совместная многонациональная группа по обучению вооруженных сил Украины окажет такую помощь в рамках программы, запущенной еще в 2015 году, сообщает ТАСС.

    «Мы продолжаем выступать в качестве советников для украинской армии», — отметил источник издания.

    Он также подчеркнул, что в настоящий момент фактически ВСУ сами просят иностранные военные структуры проводить обучение военных подразделений. Вашингтон уже выделил бюджетные средства на подготовку четырех украинских батальонов.

    В то же время Госдепартамент США пока говорит лишь об «изучении запросов Украины» о предоставлении помощи ее армии. По официальным данным, с 2014 года США предоставили Киеву более $750 миллионов на снаряжение и подготовку украинских войск.

    Напомним, накануне стало известно о нарастании напряжения и учащении обстрелов в ДНР и ЛНР.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сша #украина #армия
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