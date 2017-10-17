Комментатор скандального матча ПФЛ рассказал, как появился на английском ТВ

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Владимир, 17 октября. Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Торпедо» из Владимира Владимир Никольский поделился впечатлениями от участия в передаче «Кис и Грэй» на британском канале BeIn Sports, где он рассказал о судействе в матче 12-го тура ПФЛ зоны «Запад» против ивановского «Текстильщика».

По его словам, он крайне удивился приглашению, но, конечно, согласился. Никольский рассказал, что сначала обсуждали испанскую «Барселону», а потом перескочили на владимирское «Торпедо», передает RT.

Комментатор и пресс-атташе @TorpedoVladimir Владимир Никольский в шоу Keys&Gray на @beINSPORTS.

Отменный английский, кстати, у Владимира. pic.twitter.com/zGbzbvoYbU — Артем Локалов (@lokalov) October 13, 2017

Пресс-атташе рассказал, что ведущие ток-шоу — журналист Ричард Кис и бывший футболист сборной Шотландии Энди Грэй хотели понять причины его реакции на события в ходе матча.

«Я ни о чем не сожалению и выразил свою позицию на произошедшее», — рассказал Никольский, отвечая на вопрос, не сожалеет ли он о сказанном.

Напомним, накануне стало известно, что на английском телевидении рассказали о скандале с арбитрами в матче ПФЛ во Владимире.