Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Поклонники обвинили Пугачеву в цинизме из-за поста о еде после смерти Марьянова
Спорт
Комментатор скандального матча ПФЛ рассказал, как появился на английском ТВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Комментатор скандального матча ПФЛ рассказал, как появился на английском ТВ

    7:50  17 Октября 2017
    33

    Комментатор скандального матча ПФЛ рассказал, как появился на английском ТВ

    Владимир, 17 октября. Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Торпедо» из Владимира Владимир Никольский поделился впечатлениями от участия в передаче «Кис и Грэй» на британском канале BeIn Sports, где он рассказал о судействе в матче 12-го тура ПФЛ зоны «Запад» против ивановского «Текстильщика». 

    По его словам, он крайне удивился приглашению, но, конечно, согласился. Никольский рассказал, что сначала обсуждали испанскую «Барселону», а потом перескочили на владимирское «Торпедо», передает RT.

    Пресс-атташе рассказал, что ведущие ток-шоу — журналист Ричард Кис и бывший футболист сборной Шотландии Энди Грэй хотели понять причины его реакции на события в ходе матча.

    «Я ни о чем не сожалению и выразил свою позицию на произошедшее», — рассказал Никольский, отвечая на вопрос, не сожалеет ли он о сказанном.

    Напомним, накануне стало известно, что на английском телевидении рассказали о скандале с арбитрами в матче ПФЛ во Владимире.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #владимир #комментатор #торпедо #никольский #текстильщик
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80574

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67470

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82367

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49592

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        152974
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        349
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18081
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11475
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45504