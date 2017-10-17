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Политика
Азиатское турне Трампа начнется с Японии
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    Азиатское турне Трампа начнется с Японии

    7:31  17 Октября 2017
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    Азиатское турне Трампа начнется с Японии

    Вашингтон, 17 октября. Американский лидер Дональд Трамп приедет в Японию в начале ноября в рамках своего первого азиатского турне. Об этом во вторник сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами. 

    По его словам, визит главы Белого дома запланирован на 5-7 ноября.

    Кроме того, Ногами добавил, что именно Япония станет первой страной, которую посетит Трамп в рамках азиатского турне.

    Азиатское турне Трампа начнется с Японии

    Отмечается, что затем глава Соединенных Штатов, скорее всего, отправится в Южную Корею и КНР.

    Как ранее сообщала Газета.Ru, Вашингтон хочет работать с Токио для дальнейшей изоляции КНДР.

    Автор: Дана Балан
    #япония #сша #трамп #политика
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