Азиатское турне Трампа начнется с Японии

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Вашингтон, 17 октября. Американский лидер Дональд Трамп приедет в Японию в начале ноября в рамках своего первого азиатского турне. Об этом во вторник сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами.

По его словам, визит главы Белого дома запланирован на 5-7 ноября.

Кроме того, Ногами добавил, что именно Япония станет первой страной, которую посетит Трамп в рамках азиатского турне.

Отмечается, что затем глава Соединенных Штатов, скорее всего, отправится в Южную Корею и КНР.

Как ранее сообщала Газета.Ru, Вашингтон хочет работать с Токио для дальнейшей изоляции КНДР.