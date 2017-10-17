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КНДР готова к началу ядерной войны в любой момент
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    КНДР готова к началу ядерной войны в любой момент

    7:43  17 Октября 2017
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    КНДР готова к началу ядерной войны в любой момент

    Нью-Йорк, 17 октября. Несмотря на то, что Северная Корея выступает за полное уничтожение всех арсеналов ядерного оружия в мире, свой арсенал Пхеньян намерен сохранить до тех пор пока не минует ядерная угроза со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя КНДР в ООН Ким Ин Рен.

    КНДР готова к началу ядерной войны в любой момент

    По словам представителя КНДР, в настоящее время «ядерная война может начаться в любой момент» и Северная Корея хочет быть защищена перед лицом США, «которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицая договор о запрете ядерного оружия».

    «Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время, — заявил Ким Ин Рен, подчеркнув, что ядерный арсенал является «оправданной мерой по самозащите». — Ситуация на Корейском полуострове достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент».

    Заявления представителя Пхеньяна в ООН прозвучали на фоне начавшихся вчера военно-морских учений ВМС США и Южной Кореи, которые будут проходить ближайших к полуострову водах. Как сообщала «Газета.ru», в учениях принимают участие авианосец США USS Ronald Reagan, а также две подводные лодки с арсеналом баллистических ракет. 

    КНДР готова к началу ядерной войны в любой момент

    Автор: Валентин Меликов
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