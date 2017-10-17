Правительство намерено повысить производительность труда в России

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Москва, 17 октября. Новая программа российского правительства позволит нарастить не время пребывания на работе, а эффективность труда. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономразвития страны.

Как пишет газета «Известия», сейчас время, проводимое жителями РФ на работе, одно из максимальных в государствах Организации экономического сотрудничества и развития. Этот показатель равен 1974 часам. При этом производительность труда в России установилась на уровне всего $24 в час (средний показатель по ОЭСР — $52 в час).

Как пишет Газета.ru, новая программа Кабмина может затронуть около 20 тысяч предприятий в России. Планируется увеличить эффективность труда в них на 30% к 2025 году.