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Общество
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СМИ выяснили, когда страховщики будут сами определять тарифы ОСАГО
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    СМИ выяснили, когда страховщики будут сами определять тарифы ОСАГО

    7:22  17 Октября 2017
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    СМИ выяснили, когда страховщики будут сами определять тарифы ОСАГО

    Москва, 17 октября. Российский союз автомобильных страховщиков предложил перейти на нерегулируемые государством тарифы ОСАГО в Банк Российской Федерации. 

    По информации издания «Коммерсантъ», согласно инициативе, начиная с 1 июля будущего года, российский регулятор будет регламентировать лишь максимальную стоимость полиса.

    При этом страховщики самостоятельно будут определять такие критерии, как возраст и водительский стаж, территорию использования транспортного средства, допустимые ограничения управления автомобилем и другие. 

    СМИ выяснили, когда страховщики будут сами определять тарифы ОСАГО

    Кроме того, на втором этапе, который начнется с января 2020 года, Банку России предлагают в полной мере отказаться от координирования цен на полисы ОСАГО. ЦБ сможет лишь определять минимальные тарифы и обязательные факторы риска. 

    СМИ выяснили, когда страховщики будут сами определять тарифы ОСАГОПредлагается и другой вариант, согласно которому, начиная с 1 июля 2018 года Центробанк отказывается от регулирования четырех коэффициентов и устанавливает максимальный базовый тариф на отметке 20 тысяч рублей для легковых машин, которые принадлежат физическим лицам.

    Автор: Дана Балан
    #центробанк #тариф #осаго #цб рф #страховка
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