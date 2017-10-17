СМИ выяснили, когда страховщики будут сами определять тарифы ОСАГО

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Москва, 17 октября. Российский союз автомобильных страховщиков предложил перейти на нерегулируемые государством тарифы ОСАГО в Банк Российской Федерации.

По информации издания «Коммерсантъ», согласно инициативе, начиная с 1 июля будущего года, российский регулятор будет регламентировать лишь максимальную стоимость полиса.

При этом страховщики самостоятельно будут определять такие критерии, как возраст и водительский стаж, территорию использования транспортного средства, допустимые ограничения управления автомобилем и другие.

Кроме того, на втором этапе, который начнется с января 2020 года, Банку России предлагают в полной мере отказаться от координирования цен на полисы ОСАГО. ЦБ сможет лишь определять минимальные тарифы и обязательные факторы риска.

Предлагается и другой вариант, согласно которому, начиная с 1 июля 2018 года Центробанк отказывается от регулирования четырех коэффициентов и устанавливает максимальный базовый тариф на отметке 20 тысяч рублей для легковых машин, которые принадлежат физическим лицам.