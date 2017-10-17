Соловьев о попытках США развязать конфликты в мире: Ищут войну хоть где-то
Москва, 17 октября. Журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о попытках Соединенных Штатов развязать войны в мире.
Как заявил журналист в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», «американцы ведут постоянную игру «на выбор», имея в виду, что Вашингтон ищет варианты, где можно развязать конфликт.
«Вот вам вариант с Северной Корее и ее ракетно-ядерной программой! А тут же есть еще вариант с Ираном, который такой «плохой», и что он спонсор войн, по мнению США», — заявил журналист.
«А тут же они говорят, что Россия наносит нам киберудар, а на киберудар Соединенные Штаты должны ответить чем угодно, вплоть до объявления войны», — продолжил рассказывать телеведущий.
«Американцы ищут войны хоть где-то, они всюду тыкаются, создают разные зоны напряженности, и смотрят, где взорвется первым! Не удивлюсь, что они нас обвинят в том самом сексуальном скандале в Голливуде», — резюмировал Владимир Соловьев.