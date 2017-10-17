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Весь мир
Соловьев о попытках США развязать конфликты в мире: Ищут войну хоть где-то
Весь мир
Соловьев о попытках США развязать конфликты в мире: Ищут войну хоть где-то
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    Соловьев о попытках США развязать конфликты в мире: Ищут войну хоть где-то

    7:13  17 Октября 2017
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    Соловьев о попытках США развязать конфликты в мире: ищут войну хоть где-то

    Москва, 17 октября. Журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о попытках Соединенных Штатов развязать войны в мире.

    Как заявил журналист в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», «американцы ведут постоянную игру «на выбор», имея в виду, что Вашингтон ищет варианты, где можно развязать конфликт.

    «Вот вам вариант с Северной Корее и ее ракетно-ядерной программой! А тут же есть еще вариант с Ираном, который такой «плохой», и что он спонсор войн, по мнению США», — заявил журналист.

    «А тут же они говорят, что Россия наносит нам киберудар, а на киберудар Соединенные Штаты должны ответить чем угодно, вплоть до объявления войны», — продолжил рассказывать  телеведущий.

    Соловьев о попытках США развязать конфликты в мире: ищут войну хоть где-то

    «Американцы ищут войны хоть где-то, они всюду тыкаются, создают разные зоны напряженности, и смотрят, где взорвется первым! Не удивлюсь, что они нас обвинят в том самом сексуальном скандале в Голливуде», — резюмировал Владимир Соловьев.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #владимир соловьев #вечер с владимиром соловьевым #сшап
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