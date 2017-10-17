Газманов попал в ДТП по пути на концерт в Пермь

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Пермь, 17 октября. Известный российский эстрадный певец Олег Газманов попал в аварию на территории Пермского края. Два колеса автомобиля Газманова оказались распороты торчащей из ямы в асфальте.

Авария произошла перед мостом через реку Яйва. Газманов в ДТП не пострадал, однако его машине потребуется ремонт. Певец опубликовал на своей странице Instagram два видеоролика, в которых описывает ситуацию на аварийной дороге.

Усольский р-н Пермский кр.Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!! Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 10:25 PDT

В то время, пока Олег Газманов дожидался ремонта и оформлял с сотрудниками ГИБДД протокол о дорожно-транспортном происшествии, еще одна машина попала в аварию на том же участке трассы и по тем же причинам. Автомобилистам «повезло» пробить дорожной арматурой всего лишь одно колесо.

#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 11:05 PDT