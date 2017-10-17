Газманов попал в ДТП по пути на концерт в Пермь
Пермь, 17 октября. Известный российский эстрадный певец Олег Газманов попал в аварию на территории Пермского края. Два колеса автомобиля Газманова оказались распороты торчащей из ямы в асфальте.
Авария произошла перед мостом через реку Яйва. Газманов в ДТП не пострадал, однако его машине потребуется ремонт. Певец опубликовал на своей странице Instagram два видеоролика, в которых описывает ситуацию на аварийной дороге.
В то время, пока Олег Газманов дожидался ремонта и оформлял с сотрудниками ГИБДД протокол о дорожно-транспортном происшествии, еще одна машина попала в аварию на том же участке трассы и по тем же причинам. Автомобилистам «повезло» пробить дорожной арматурой всего лишь одно колесо.
«Всем здесь ехать осторожно, — подводит итог певец, — иначе тоже попадете».