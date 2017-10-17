Количество чартерных рейсов могут сократить в России

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Москва, 17 октября. Госдума России рассмотрит предложение о сокращении чартерных рейсов в рамках обсуждения мер по повышению контроля за авиационным рынком.

Как пишет «Парламентская газета», по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина была организована рабочая группа. Она должна подготовить предложения по защите пассажиров от недобросовестных авиакомпаний, а также рекомендации по повышению контроля за авиационным рынком.

Как отметил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, меры обсудят на заседании уже 24 октября. Он добавил, что законодатели предложили ряд инициатив. Они предложили создать страховой фонд авиаперевозчиков. Также парламентарии рекомендуют чаще контролировать финансовое состояние компаний, а также увеличить размер компенсации для пассажиров при задержке рейса.