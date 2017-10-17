ФНС сможет блокировать зарубежные интернет-магазины, отказавшиеся платить налоги в РФ

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Москва, 17 октября. Федеральная налоговая служба сможет выпускать предписания о блокировке иностранных интернет-магазинов, которые не захотят платить НДС при продаже товара российским пользователям.

Сообщается, что законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ и «Закон об информации…», в котором содержится данная норма в настоящее время находится на согласовании в Минфине, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторге.

В документе предлагается признать иностранного продавца налогоплательщиком, а интернет-магазин и других возможных посредников — налоговыми агентами. В материале газеты «Известия» также говорится, что ставка налога может составить 15,25%.