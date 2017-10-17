Первую партию смартфонов iPhone X отправила Apple поставщикам

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Вашингтон, 17 октября. Первую партию новых смартфонов iPhone X отправила поставщикам компания Apple.

Как сообщает RT, партия, объемы которой гораздо ниже поставок предыдущих моделей, была направлена из Китайской Народной Республики в Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты.

К слову, низкий объем поставок, а в партии для покупателей в Голландии и ОАЭ насчитывается 46,5 тысяч устройств, объясняется проблемами в производстве. В частности наблюдается нехватка комплектующих для камеры TrueDepth.

По этой причине, отмечает Газета.ru, на рынке может возникнуть дефицит гаджетов, поскольку в компании Apple не успеют создать достаточно моделей для удовлетворения спроса.