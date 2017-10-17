Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД Казахстана: Даты переговоров по Сирии будут названы в ближайшие дни
Технологии
Первую партию смартфонов iPhone X отправила Apple поставщикам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первую партию смартфонов iPhone X отправила Apple поставщикам

    6:46  17 Октября 2017
    40

    Первую партию смартфонов iPhone X отправила Apple поставщикам

    Вашингтон, 17 октября. Первую партию новых смартфонов iPhone X отправила поставщикам компания Apple.

    Как сообщает RT, партия, объемы которой гораздо ниже поставок предыдущих моделей, была направлена из Китайской Народной Республики в Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты.

    К слову, низкий объем поставок, а в партии для покупателей в Голландии и ОАЭ насчитывается 46,5 тысяч устройств, объясняется проблемами в производстве. В частности наблюдается нехватка комплектующих для камеры TrueDepth.

    По этой причине, отмечает Газета.ru, на рынке может возникнуть дефицит гаджетов, поскольку в компании Apple не успеют создать достаточно моделей для удовлетворения спроса.

    Автор: Константин Терехов
    #оаэ #apple #кнр #нидерланды #iphone x
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 49167

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67455

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82340

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49575

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        152560
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        288
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        1126
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1596
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        8477