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Политика
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Россия
Новая схема телефонного мошенничества обнаружена в России
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    Новая схема телефонного мошенничества обнаружена в России

    6:45  17 Октября 2017
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    Новая схема телефонного мошенничества обнаружена в России

    Москва, 17 октября. Эксперты рассказали о новом способе телефонного мошенничества, который набирает популярность среди мошенников в России.

    Как пишет газета «Известия», злоумышленники пользуются доверчивостью пользователей. Они обманным путем получают доступ к SIM-карте и мобильному банку.

    Отмечается, что мошенники представляются россиянам сотрудниками провайдеров и сотовых компаний. Они просят пользователей набрать определенные цифры и символы на экране телефона. Это дает доступ к мобильному банку и SIM-карте человека.

    Как добавили эксперты, такая схема помогает мошенникам красть деньги со счетов человека. Также они могут звонить за счет пользователя. Как подчеркнули специалисты, чаще всего от такого вида мошенничества страдают пенсионеры.

    Новая схема телефонного мошенничества обнаружена в России

    Автор: Алия Садыкова
    #мошенничество #телефон
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