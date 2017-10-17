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Экономика
Правительство России планирует наладить экспорт детского питания за рубеж
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    Правительство России планирует наладить экспорт детского питания за рубеж

    6:35  17 Октября 2017
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    Правительство России планирует наладить экспорт детского питания за рубеж

    Москва, 17 октября. Правительство создало особую межведомственную группу, которая займется вопросами импортозамещения детского питания.

    Как пишет газета «Известия», соответствующий приказ издал Минсельхоз. Отмечается, что кроме этого будет создана стратегия развития индустрии детского питания.

    Эксперты рассказали, что сейчас 70% российского рынка детского питания принадлежит четырем фирмам: локализованным в России Danone, Nutricia, PepsiCo и российской компании «Прогресс». По оценкам специалистов, из-за недостатка сырья, в ближайшее время прекратить поставки детского питания из-за рубежа вряд ли удастся.

    Правительство России планирует наладить экспорт детского питания за рубеж

    Автор: Алия Садыкова
    #детское питание #смесь
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