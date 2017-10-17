Американец убил жену и взорвал дом ради свадьбы с россиянкой

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Мэдисон, 17 октября. Житель штата Висконсин убил собственную супругу, а после взорвал их дом, чтобы скрыть тело, ради того, чтобы жениться на россиянке.

Сообщается, что 59-летний Стивен Пирус в августе застрелил супругу, после чего открыл газовый кран в подвале их дома и взорвал постройку.

Правоохранители обнаружили тело, которое было передано на экспертизу. В результате исследования был установлен насильственных характер смерти женщины и Пируса арестовали.

Во время обысков следователи нашли переписку с россиянкой по имени Ольга. Девушка слала Пирусу свои откровенные фотографии, кроме того пара обсуждала переезд россиянки в США и свадьбу.