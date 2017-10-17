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Американец убил жену и взорвал дом ради свадьбы с россиянкой
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    Американец убил жену и взорвал дом ради свадьбы с россиянкой

    6:46  17 Октября 2017
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    Американец убил жену и взорвал дом ради свадьбы с россиянкой

    Мэдисон, 17 октября. Житель штата Висконсин убил собственную супругу, а после взорвал их дом, чтобы скрыть тело, ради того, чтобы жениться на россиянке.

    Сообщается, что 59-летний Стивен Пирус в августе застрелил супругу, после чего открыл газовый кран в подвале их дома и взорвал постройку.

    Правоохранители обнаружили тело, которое было передано на экспертизу. В результате исследования был установлен насильственных характер смерти женщины и Пируса арестовали.

    Во время обысков следователи нашли переписку с россиянкой по имени Ольга. Девушка слала Пирусу свои откровенные фотографии, кроме того пара обсуждала переезд россиянки в США и свадьбу.

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #убийство жены #взрыв дома
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