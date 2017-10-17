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Технологии
Карты планет Солнечной системы появились в Google Maps
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    Карты планет Солнечной системы появились в Google Maps

    6:27  17 Октября 2017
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    Карты планет Солнечной системы появились в Google Maps

    Вашингтон, 17 октября. У пользователей сервиса Google Maps появилась возможность «посетить» планеты Солнечной системы, а также их спутники.

    Об этом сообщают Известия, со ссылкой на сообщения в блоге компании. Как отмечается, в работе над обновлением использовались фотографии системы, которые были сделаны зондом Cassini за время 20-летней миссии.

    Во время работы в космосе аппарат прислал на Землю более полумиллиона фотографий, которые после обработки позволили воссоздать специалистам далекие миры и «организовать» виртуальные экскурсии.

    Карты планет Солнечной системы появились в Google Maps

    «Снимки позволили ученым впервые так точно воссоздать уголки Солнечной системы.  Теперь вы можете посетить эти места, а также другие планеты и спутники, с помощью Google Maps на вашем компьютере», — сообщает Google.

    Как информирует Газета.ru, что в обновление картографического сервиса Google Maps были включены карты 16 небесных тел, в числе которых Марс, Плутон, Венера, а также крупнейший спутник Сатурна Титан.
     

    Автор: Константин Терехов
    #марс #солнечная система #сатурн #венера #cassini #титан #плутон #google maps
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