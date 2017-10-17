Карты планет Солнечной системы появились в Google Maps

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Вашингтон, 17 октября. У пользователей сервиса Google Maps появилась возможность «посетить» планеты Солнечной системы, а также их спутники.

Об этом сообщают Известия, со ссылкой на сообщения в блоге компании. Как отмечается, в работе над обновлением использовались фотографии системы, которые были сделаны зондом Cassini за время 20-летней миссии.

Во время работы в космосе аппарат прислал на Землю более полумиллиона фотографий, которые после обработки позволили воссоздать специалистам далекие миры и «организовать» виртуальные экскурсии.

«Снимки позволили ученым впервые так точно воссоздать уголки Солнечной системы. Теперь вы можете посетить эти места, а также другие планеты и спутники, с помощью Google Maps на вашем компьютере», — сообщает Google.

Как информирует Газета.ru, что в обновление картографического сервиса Google Maps были включены карты 16 небесных тел, в числе которых Марс, Плутон, Венера, а также крупнейший спутник Сатурна Титан.

