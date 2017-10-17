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Экономика
Темпы роста добычи газа в России достигли максимума
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    Темпы роста добычи газа в России достигли максимума

    6:25  17 Октября 2017
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    Темпы роста добычи газа в России достигли максимума

    Москва, 17 октября. Данные Росстата свидетельствуют, что добыча газа занимает все большую долю в экономике России.

    Сообщается, что за первую половину 2017 года добыча газа в России выросла на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года в России было добыто 438 млрд кубометров газа.Темпы роста добычи газа в России достигли максимума

    Эксперты объясняют такую динамику повышением спроса на внутреннем и внешнем рынках, а также холодные лето и осень.

    В материале газеты «Известия» говорится, что Минэнерго РФ ожидает, что к концу текущего года добыча газа достигнет 657 млрд куб. метров.

    Автор: Ирина Новикова
    #россия #росстат #добыча газа
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